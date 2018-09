SIRACUSA - Quattro colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera all'indirizzo di un 38enne pregiudicato a Francofonte, nel Siracusano. La vittima, che è scampata miracolosamente all’agguato perché solo uno dei colpi lo ha raggiunto all’addome, si trovava dalle parti della propria abitazione in una via del centro cittadino: è lì che intorno alle 21 un uomo a volto scoperto ha esploso i quattro colpi contro di lui. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Lentini, è stato operato e adesso si trova in prognosi riservata ma fuori pericolo di vita.Gli uomini della compagnia carabinieri di Augusta, intervenuti sul luogo dell’agguato, stanno cercando di ricostruirne il movente. Sul posto, fino a notte inoltrata e nella mattinata di oggi, i militari hanno eseguito i rilievi e sentito testimoni della sparatoria.Oltre a essere impegnati nella ricerca dell’arma e nell’accertamento di eventuali complici che abbiano preso parte alla sparatoria, stanno passando al setaccio le recenti frequentazioni della vittima per accertare dinamiche e responsabilità.