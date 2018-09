All’arrivo degli agenti, pochi minuti dopo, il proprietario era ancora intento a discutere animatamente con i due giovani, che avrebbe anche tentato di bloccare: Albeggiani lo avrebbe spintonato con violenza facendolo cadere a terra per uscire dal negozio insieme alla donna, rimanendo comunque nelle vicinanze.

Una volta analizzate le immagini, non ci sono stati dubbi: la coppia aveva tentato di scappare con i soldi dell'incasso. Entrambi

hanno confessato il furto e consegnato la somma di denaro sottratta, che la ragazza conservava ancora addosso. Il giovane, invece,

nascondeva all’interno di uno zaino due coltelli, due pinze, una tronchesina, una tenaglia e due giraviti.

. Ad entrare in azione nel negozio d'abbigliamento di un bengalese, una coppia di giovani palermitani, Andrea Albeggiani, di 26 anni e Giulia Valenti, di 23: i poliziotti del commissariato Oreto-Stazione li hanno arrestati in flagrante per rapina impropria e porto illegale di armi improprie. Secondo quanto accertato, il ragazzo avrebbe distratto il commerciante, mentre la giovane si sarebbe avvicinata al registratore di cassa.Quest'ultimo sarebbe stato aperto dopo aver battuto uno scontrino e, a quel punto, in possesso del bottino, i due avrebbero tentato di abbandonare il negozio. Il titolare ha però lanciato l'allarme alla polizia.