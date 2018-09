SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) - Le Vibrazioni, The Kolors, Ermal Meta, Gemitaiz, Carmen Ferreri e Beppe Grillo. Sono alcuni degli artisti che si esibiranno al Cous Cous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale la cui 21\esima edizione si svolgerà a San Vito Lo Capo dal 21 al 30 settembre prossimi all'insegna dello slogan ''Emozioni unite''. L'evento, organizzato dall'agenzia di comunicazione Feedback in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo, promuove un confronto tra paesi dell'area euro-mediterranea e non solo, prendendo spunto dal cous cous, piatto simbolo di meticciato e contaminazione. Saranno dieci giorni di appuntamenti tra sfide di cucina italiane e internazionali, cooking show con stelle della cucina italiana, degustazioni, talk show, concerti e spettacoli.''Il Cous Cous Fest - ha detto il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino - e' un appuntamento dalla lunga tradizione, ultra ventennale, l'evento di punta del territorio che porta il nome di San Vito Lo Capo nel mondo. Anche quest'anno la nostra cittadina ospitera' chef internazionali, grandi ospiti e artisti per una festa all'insegna del gusto, del divertimento e del confronto tra culture''. Si comincia venerdì 21 settembre con il concerto del gruppo delle Vibrazioni che infiammerà il pubblico di San Vito Lo Capo con i brani dell'ultimo album e con i loro grandi successi; sabato 22 settembre arriva la trapanese Carmen Ferreri, in arte Carmen, secondo posto lo scorso anno ad Amici di Maria De Filippi; domenica 23 settembre il palco è di Beppe Grillo, protagonista dello spettacolo Insomnia (ora dormo!); lunedì 24 settembre è il turno di Fanfara Station; martedi' 25 settembre arriva Alsarah con la band the Nubatones; mercoledì 26 settembre il palco e' di Gemitaiz, il fenomeno del rap italiano con il suo ''Paradise Lost tour'' la serie di live che sta registrando numeri da record in tutta Italia; il 27 settembre fa tappa a San Vito Lo Capo il Summer Tour dei The Kolors; il 28 settembre arrivano il trionfatore di Sanremo 2018, Ermal Meta, con il tour estivo italiano ''Non abbiamo armi- Live!'' (ticket 17,50 euro inclusi diritti di prevendita su Ticketone) e i Camera a sud, quattro musicisti siciliani appassionati di swing e rock n' roll; sabato 29 settembre sul palco Akua Naru, un'artista poliedrica la cui musica mette al centro la poesia in un sapiente mix di jazz, blues e hip hop; domenica 30 settembre si ride con il duo di comici palermitani Matranga e Minafò in ''Altrimenti ci aggalliamo'', con la partecipazione di Massimo Salici e del dj Luca De Paoli. Tra gli ospiti della rassegna arrivano Giorgione da Gambero Rosso Channel, Sergio Barzetti da la Prova del cuoco, l'oste e cuoco siciliano Filippo La Mantia e Antonio Lamberto Martino, volto noto di Bake Off Italia, ma anche il simpatico Andy Luotto, il tre stelle Michelin Norbert Niederkofler, Pino Cuttaia e Renato Ardovino, protagonista della trasmissione ''Le torte di Renato'', mentre l'appuntamento dedicato ai più piccoli e' quello con la foodblogger Chiara Maci.(ANSA).