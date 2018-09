PALERMO - Lunghe code su viale Regione Siciliana, circonvallazione di Palermo, in sulla corsia in direzione Catania. A causarle i cantieri per la manutenzione straordinaria del viadotto Basile che sovrasta viale Regione Siciliana: il cantiere ha portato al restringimento della carreggiata centrale in direzione Catania. I lavori, iniziati lunedì, si protrarranno fino al 13 settembre. Un nuovo step è invece fissato per il 17 e fino al 28.