Tragedia nel mare di Aspra, in provincia di Palermo, dove un sub è stato trovato senza vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco.Il corpo è stato recuperato durante le ricerche con un gommone ed una motobarca e poi trasferito al porto di Palermo: il medico legale effettuerà una prima ispezione cadaverica per accertare le cause del decesso.L'ennesimo dramma in mare dei mesi estivi, l'ultimo risale al 25 agosto, quando il giovane nuotatore Luca Giacoletti, ha perso la vita nel mare dell'Addaura. Si era tuffato per disincagliare un'ancora rimasta bloccata tra gli scogli, ma è stato inghiottito dalle onde.Martina Bologna era stata soccorsa ad Isola delle Femmine dai bagnini di una struttura alberghiera. Stava prendendo il sole su uno scoglio a pelo d'acqua quando è stata trascinata in acqua: è arrivata in ospedale in condizioni gravissime. Dopo pochi giorni, per lei, non c'è stato nulla da fare.