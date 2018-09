PALERMO - Successo della raccolta firme da parte dell’U.Di.Con oggi a Mondello per chiedere un provvedimento che blocchi la funzione di sportello Atm nei tabaccai italiani. Centinaia le firme per sostenere la proposta UdiCon pensata come misura contro la Ludopatia ovvero la crescente dipendenza dal gioco d’azzardo.Al banchetto allestito di fronte allo stabilimento balneare ‘L’ombelico del mondo’ si sono avvicinati in parecchi non soltanto per aderire firmando ma anche per chiedere informazioni e prendere contatto con l’unione Difesa dei Consumatori per questo come per altri problemi e temi da affrontare. Sono stati anche distribuiti numerosi volantini informativi sulla campagna #vincosesmetto“La gente si è soffermata presso i banchi di raccolta firma in tutta Italia anche per raccontare esperienze di vita, storie di famiglie rovinate dalla dipendenza di un componente il nucleo familiare e tante altre vicende che i nostri volontari hanno ascoltato e che ci convincono sempre di più della bontà e correttezza della nostra iniziativa - dice il Presidente nazionale U.Di.Con Denis Nesci –. Anche Palermo ha fatto la sua parte dimostrando sensibilità e attenzione al problema”.“L’iniziativa di oggi ci motiva ulteriormente a continuare su questa strada– dice il Presidente regionale U.Di.Con Pietro Feroce – e per questo confermo che l’U.Di.Con non si fermerà certamente a questa proposta. Stiamo già lavorando ad altre iniziative importanti che porteranno questo ed altri problemi all’attenzione generale. A fianco di ciò sono in preparazione incontri educativi che riguarderanno la scuola, i giovani e tutti i settori del vivere civile in Sicilia”