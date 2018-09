'Ci sono margini per far partire le varie riforme, verrà fatto

gradualmente nella legislatura. Vedremo se dare più l'accento su

una o l'altra riforma, ma partiranno tutte e tre', ha detto il

ministro dell'economia Tria dopo l'Ecofin, con riferimento a

reddito di cittadinanza, flat tax e modifiche della Fornero.

'Speriamo che chiarendo i limiti del nostro bilancio, come è

stato dichiarato da tutto il governo, la discesa dello spread

continui come in questa settimana', ha aggiunto. 'Terremo i c

onti in ordine, ma saremo coraggiosi', promette Conte.