Condanniamo con fermezza - hanno detto i deputati nazionali e regionali Vittoria Casa, Caterina Licatini e Salvatore Siragusa - ogni forma di violenza, senza se e senza ma, sempre, sotto qualsiasi forma essa si rappresenti, così come condanniamo decisamente ogni forma di razzismo.

Con riferimento a quanto accaduto nei giorni scorsi a Bagheria - proseguono i parlamentari -, nella fiduciosa attesa che le forze dell'ordine e la magistratura completino le indagini e accertino la verità dei fatti, desideriamo esprimere solidarietà e vicinanza nei confronti di Federico, colpito, per motivi ancora in corso di accertamento.

Dobbiamo restituire dignità ai cittadini che vivono quotidianamente all'interno del nostro paese - concludono i portavoce - e il reddito di cittadinanza, ad esempio, è strumento indispensabile per perseguire questo obiettivo. Prima vengono i cittadini, indipendentemente dal colore della pelle, dalla religione o dagli orientamenti sessuali, e poi le banche, le agenzie di rating ed il mondo della finanza. Solo così creeremo le condizioni sociali per contrastare il disagio e combattere la violenza".

La voglia, cioè, del Movimento cinque stelle di segnare un solco rispetto alla linea durissima sul tema dei migranti dal "partner" di governo Matteo Salvini. E mentre infuria la polemica sulla giustizia, ecco che emerge anche il "nodo" dell'immigrazione, con i Cinquestelle impegnati a condannare gli atti di razzismo in Sicilia."I ripetuti episodi di violenza che si sono susseguiti, nelle ultime settimane, in molte aree della Sicilia (Raffadali, Partinico, Trappeto, Lercara Friddi, Bagheria), -- hanno avuto per oggetto atti di intolleranza razzista nei confronti di giovani migranti da parte, soprattutto, di altri giovani siciliani, è la spia di un malessere che bisogna condannare e fermare subito. I protagonisti di queste vicende - aggiunge - devono sapere che il loro operato è giudicato come un atto vile da parte della gente di Sicilia, che l’unica cosa che riescono a conquistarsi con queste azioni è il disprezzo sociale e che la spinta verso l’integrazione non può che accelerare ed andare avanti. Quando maturerà il tempo, questi giovani migranti diverranno cittadini italiani: ci chiediamo se questi aggressori si comporteranno ancora così con chi condividerà con essi l’appartenenza alla stessa terra ed allo stesso popolo. Forse è giunto il tempo di condannare questi atti, dalla chiara connotazione razzista, prevedendo un accertamento più rigoroso e delle pene più severe per chi si rende protagonista di questi gesti, ad esempio pensando all’attribuzione di una sorta di Daspo, escludendo i responsabili da ogni possibilità di accesso alla Pubblica Amministrazione e la cessazione, come sperimentato con successo in Francia, di ogni provvidenza a loro favore (sussidi economici). La libertà - conclude Penna - va tutelata e salvaguardata, proteggendo chiunque, anche chi non è ancora cittadino, dagli atti violenti che ne comprimano l’autonomia e ne compromettano il futuro".. In quell'occasione a spingere i deputati a una nota in cui si condannano gli atti di violenza è stato il "caso" dell'aggressione a un giovane straniero a Bagheria. "