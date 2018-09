Si inaugura alle ore 18, presso villa Palagonia a Bagheria, la mostra "Ossi" di Gianluca Concialdi e Francesco Surdi.

Dopo la pausa estiva, l’Orchestra Sinfonica Siciliana ritorna ad esibirsi, l’8 settembre 2018 alle ore 18.30 con il Progetto Beethoven, un ciclo di quattro concerti all’Nella borgata storica di Filaga, a, in provincia di Palermo, invece, il fine settimana è dedicato alla tecnologia, con l’Hackathon di Terra 4.0, un evento che si svolge sotto forma di una gara e che riunisce esperti di informatica.Ilalle ore 18.30, rende omaggio a Enrico Mattei con la mostra “Il caso Mattei, 56 anni dopo, foto e documenti inediti”. A, torna il “Sicily food festival”, una festa della cucina siciliana, per gustare il meglio della produzione agroalimentare e vitivinicola locale. Visite guidate alla riserva naturale orientata di, con l’iniziativa “Isola delle Femmine ed i suoi tesori”, che permetterà di ammirare da vicino le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del territorio. A, c’è la dodicesima edizione de L’isola del Tesolio, una giornata interamente dedicata alla Sicilia e al suo olio extra vergine d’oliva.Sul palco del, il 9 settembre alle 21 si esibiranno i 100Cellos: ensemble “aperto” di 100 violoncellisti, dilettanti e giovani provenienti da tutto il mondo, diretti dagli ideatori del progetto Giovanni Sollima e Enrico Melozzi. Altro appuntamento, domenica alle ore 21.30 a, con gli 091BLUEs, con un repertorio blues, rockblues, rock & roll e swing. Sempre in città, si terrà il concerto "Le petite danse" alla Cuba, un concerto di musica pop tra arte e svago.Si concluderà domenica dalle ore 21, nell’anfiteatro Villa a Mare di, la sesta edizione del concorso di bellezza e talento “Miss & Mister Città di Palermo 2018”, anche quest’anno sarà presentato da Christian Carapezza, in compagnia della showgirl Carmen Russo. Appuntamento con i motori, ad, con la seconda edizione dello Slalom Altofonte-Rebuttone, organizzato dalla Scuderia Armanno Corse.Non mancheranno, inoltre,come: Bianca Atzei a Taormina (ME), Deborah Iurato a Caltavuturo (PA), Sugarfreee a Contessa Entellina (PA), Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Mazzarone (CT).