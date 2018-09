"L'azzardo non è un gioco". E' questo il nome scelto perha portato sulla spiaggia di Mondello,I deputati Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D'Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzino, Adriano Varrica ed altri rappresentanti pentastellati si sono sfidati,, che si concluderà con una agorà in riva al mare. L'evento avrà luogo presso il lido "L'ombelico del mondo". Durante tutta la durata dell'iniziativa, sul posto saranno allestiti deiPiaga, questa, che. Una recente indagine condotta dall'Istituto di fisiologia clinica - nonostante una lieve flessione del numero degli scommettitori-. Il primato, per qualche decimale, è rimasto alla Campania, ma in entrambi i casi, almenoe la situazione non è delle migliori nemmeno per le altre fasce di età. In media, si calcola che uno scommettitore siciliano spenda, fra schedine, slot e "gratta e vinci" più di 50 euro al mese.Solo per citare uno dei più recenti casi di dipendenza dal gioco d'azzardo a Palermo, fece notiziacredendo di dover continuare a giocare ad oltranza per recuperare i soldi persi: "E' mia" aveva gridato al titolare, prima che si scatenasse una vera e propria rissa."In tutta Italia, ma soprattutto in Sicilia, - spiega uno dei parlamentari promotori dell'iniziativa a Mondello,- le difficoltà economiche fanno crescere l'illusione che scommettere di continuo possa portare a qualcosa. Ci basta andare in una qualsiasi ricevitoria delle nostre città, per vedere tante signore anziane che bruciano la loro pensione in gratta e vinci. Il Movimento - continua il deputato - è da sempre in prima linea per prevenire questo fenomeno e creare delle misure legislative che aiutino chi è affetto da ludopatia"."Da medico dico che non esistono farmaci per curare questo tipo di dipendenze". Ad affermarlo è, anche lui eletto a Montecitorio fra i pentastellati siciliani. "In assenza di terapie mediche - prosegue il deputato palermitano, dirigente sanitario dell'ospedale dei Bambini - è necessario percorrere altre strade. Gli obiettivi sono due:Quindi, prevenzione sì, ma anche misure di sostegno, come quelle che il M5S ha inserito già nel Decreto Dignità".Per partecipare al torneo, è necessario iscriversi tramite il link presente all'interno dell'evento "L'azzardo non è un gioco"che gli attivisti allestiranno sulla spiaggia, durante la stessa giornata di sabato. Tutti i partecipanti riceveranno un kit gratuito.