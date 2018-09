), è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate.

Mannan Abdul, 23 anni, del Bangladesh, anche lui ospite della comunità. I due sono stati trasportati in ospedale dal 118. Guariranno in 7 e 30 giorni. Stamattina è prevista la direttissima.sette persone erano state arrestate per l'aggressione avvenuta la notte di Ferragosto nella spiaggia di Ciammarita, a Trappeto (Pa), a un gruppo di migranti minorenni - ospiti della comunità "Mediterraneo" che sono stati picchiati e insultati con frasi razziste. (ANSA).