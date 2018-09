Una commedia musicale per ricordare la figura di padre Pino Puglisi, il parroco di San Gaetano, a Brancaccio, assassinato dalla mafia a Palermo il 15 settembre del 1993, giorno del suo compleanno, nella commemorazione del venticinquesimo anno dal barbaro omicidio.

"L'Amore salverà il mondo" è il titolo del musical di Piero Castellacci, don Giuseppe Calderone e Michele Paulicelli, con la regia di Enzo Paolo Turchi, che ha curato anche le coreografie, e Gea Stramacci, che sarà presentato lunedì 10 settembre, alle 11, sul piano della Cattedrale di Palermo dall'Associazione "We Can Hope", alla presenza di tutto il cast al completo. L'Amore salverà il mondo andrà in scena in anteprima assoluta venerdì, alle 20,30, in piazza Politeama alla vigilia della visita di Papa Francesco. La commedia musicale, organizzata e promossa dall'Associazione We Can Hope Onlus, con il patrocinio dell'Arcidiocesi di Palermo e di Palermo Capitale della Cultura 2018, sarà replicata domenica 16, lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 settembre al Teatro di Verdura con ingresso-donazione.

"In occasione di un evento così speciale come la visita a Palermo di Papa Francesco – spiega don Giuseppe Calderone, ideatore della commedia musicale – abbiamo deciso di donare lo spettacolo ai giovani che riempiranno piazza Politeama, mentre poi per i successivi quattro giorni saremo al Teatro di Verdura e chiediamo il contributo di tutti per sostenere il progetto dell’Associazione We Can Hope, cioè portare il musical ed il messaggio di pace di padre Pino Puglisi nelle più belle piazze e teatri d’Italia. Desideriamo far conoscere il nostro Beato Pino Puglisi – afferma don Giuseppe Calderone - a tanti che nel nostro Paese non conoscono la figura di questo martire della Chiesa che, con il suo coraggio e la sua tenacia, ha voluto combattere la mafia e il male in ogni sua forma sottraendo tanti giovani dalle strade di Brancaccio, togliendoli dai gangli della criminalità. I testi della commedia musicale in gran parte riprendono parole tratte dai testi di padre Puglisi proprio per sottolineare che l’obiettivo è portare a tutti il suo messaggio ”, conclude don Giuseppe Calderone.

L’Amore salverà il mondo. Testi e musiche di Michele Paulicelli, Piero Castellacci e don Giuseppe Calderone. Coreografie di Enzo Paolo Turchi. Regia di Enzo Paolo Turchi e Gea Stramacci. Interpreti: Paride Benassai (Padre Puglisi); Rino Martinez (Rino); Lo scarrozzo: Enzo, Giorgio, Giuseppe (Bitto, Mimmo e Cocò); Marco Soncina (Marco); Giovanna Savarino (Margherita - donna); Antonella Alberti (Suor Rosalia - donna); Anna Maria Salerno (assessora); Samuele Milone (Carletto); Antonella Schirò (barbone - angelo); Cesare Barra (Cesare); Maria Laura Calderone (donna) e Maria Concetta Guzzardo (donna) e il corpo di Ballo di Energy dance di 9 ballerini (7 ragazze e 2 ragazzi).

Spettacolo gratuito venerdì 14 settembre alle ore 20,30 in piazza Politeama; repliche 16-17-18-19 settembre al Teatro di Verdura. Ingresso con biglietto-contributo al progetto: donatore €10,00; sostenitore €15,00; patrocinante € 20,00; under 12 € 5,00.

www.padrepinopuglisiilmusical.it - Info: tel. 3391631564