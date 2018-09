i modificati a Palermo. I mezzi a pedalata assistita vengono modificati e trasformati in ciclomotori e sottoposti al codice della strada. Questi mezzi vengono utilizzati da giovani palermitani per commettere scippi nelle zone pedonali. A Ballarò nel corso di diversi controlli sono stati sequestrati 20 mezzi e elevato sanzioni per 74 mila euro oltre che per le modifiche ai mezzi anche per la mancata copertura assicurativa.