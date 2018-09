È in buone condizioni e rientrerà presto in Italia Damiano Cantone il medico italiano sopravvissuto all'incidente aereo avvenuto stamani in Sud Sudan. Lo rende noto il Cuamm, Ong di Padova che organizza il lavoro di medici volontari in Africa, e che ha comunicato l'identità del nostro connazionale dicendo che "è cosciente e che è un vero miracolo che si sia salvato". "Palermitano, il dottor Cantone era diretto all'ospedale di Yirol - spiega una nota del Cuann - per prestare servizio insieme a 'Medici con l'Africa' del Cuamm che supporta la struttura dal 2007 a favore della salute di mamme e bambini. Con grande sollievo, seppur addolorati per le tante vittime e le loro famiglie, confermiamo che le condizioni di Cantone sono buone e che il medico non è in pericolo di vita. Verrà trasferito a Juba e rientrerà presto in Italia".(ANSA).