Un'epidemia di polmonite è stata accertata nel Bresciano, con oltre 150 casi rilevati negli ultimi giorni tra Montichiari e Calvisano. L'Agenzia di tutela della salute di Brescia sta indagando per capire le cause.Non è esclusa l'ipotesi di un batterio presente nell'acqua. "Dei 121 accessi al Pronto soccorso per polmonite 109 sono residenti o domiciliati nel territorio di Ats Brescia, 12 sono residenti o domiciliati in Ats Valpadana. Sul totale degli accessi, 107 sono ricoverati", fa sapere la Regione Lombardia attraverso l'assessore Giulio Gallera. Anche l'Istituto Superiore di Sanità è coinvolto nel percorso di valutazione della situazione.Le autorità hanno chiesto alla popolazione di sostituire i filtri dei rubinetti o di lavarli con anticalcare e di lasciar scorrere l'acqua calda e poi la fredda, allontanandosi dal punto di emissione dopo l'apertura dei rubinetti ed aprendo le finestre.