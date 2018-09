E contemporaneamente riparte l’iniziativa “Adotta il film”: una risposta concreta di Associazione Anteprima all’appello che il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore comunale alla Scuola Giovanna Marano hanno lanciato a tutti i dirigenti scolastici di Palermo per "promuovere la cultura dell'accoglienza, il rispetto per il diverso" e per dire no "alla preoccupante ondata di razzismo e xenofobia in tutta Italia".“Immagine dal vero” racconta la storia di dodici migranti che hanno saputo riscattarsi dal pregiudizio e dall’emarginazione e che oggi sono tasselli perfettamente inseriti nelle comunità di cui fanno parte. “Quello dell’immigrazione – dice Luciano Accomando, regista del film - è un tema scottante, sensibile, che rischia di sfuggire di mano: i media enfatizzano diversi aspetti, i politici si schierano in modo netto e la percezione degli italiani è legata alle notizie, spesso fake news, che alimentano la paura per il diverso. Con il nostro documentario abbiamo voluto promuovere la cultura dell’accoglienza, sensibilizzare i giovani sul tema dell’inclusione sociale e delle pari opportunità per modificare gli atteggiamenti apertamente xenofobi, antisemiti, condizionati dalla convinzione dell’inferiorità e della pericolosità del diverso”.- dove ha conquistato il premio del pubblico come Miglior Lungometraggio al Terni Film Festival “Popoli e religioni”, il premio come Miglior Film di Dialogo interculturale al Social Machinery Film Festival, il premio del pubblico allo Sciacca Film Fest e il premio Cinemigrare 2018 - “Immagine dal vero” tornerà in sala a Palermo, al Rouge et Noir di piazza Verdi il 24 ottobre alle 20.30. In programma anche tre date - 16, 23 e 30 ottobre alle 9.30 - per le proiezioni mattutine dedicate alle scuole (prenotazioni al + 39 340 056 5788).Il film, le cui musiche sono firmate dal compositore Marco Betta, è già stato “adottato” da molte scuole del Palermitano e di altre province (Lercara Friddi, Prizzi, Corleone, Termini Imerese, Mazara del Vallo, Catania) e sono decine le richieste arrivate all’associazione per i prossimi mesi. “Con la campagna ‘Adotta il film’ - spiega Accomando - vogliamo ragionare con gli studenti su una delle sfide più ardue del XXI secolo, l’incontro con l’altro, e provare a spiegare le ragioni per cui bisogna fare dell’Italia e dell’Europa una comunità aperta e pronta ad accogliere”.Per richiedere la proiezione del film in contesti scolastici o altri eventi si può consultare la sezione dedicata ad “Adotta il film” sul sito www.immaginedalvero.com. Agli organizzatori è garantita, eventualmente, la visione del film, finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in anteprima.Trailer al link http://www.immaginedalvero.com/trailer/