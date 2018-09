collegamento fra Palermo e l'aeroporto Falcone e Borsellino è garantito, fra Palermo Notarbartolo e Punta Raisi, con autobus sostitutivi fino al rilascio della definitiva autorizzazione per la messa in esercizio della linea da parte delle competenti Autorità".

PALERMO - Non è ancora tempo di far ripartire il trenino per l'aeroporto. La data annunciata era quella di oggi, domenica 9 settembre, ma è stato ancora un nulla di fatto. E Trenitalia allora l'annuncia "la nuova offerta commerciale sul Passante ferroviario di Palermo": "IlSul sito e sulla App di Trenitalia il collegamento è già visibile e acquistabile ma il collegamento è garantito con un pullman. In dubbio adesso anche la cerimonia di inaugurazione prevista per il 14 settembre, come aveva ribadito anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone."L’ennesimo rinvio sulla ripresa della linea ferroviaria da Palermo fino all'aeroporto di Punta Raisi - dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo - suona come una beffa per i pendolari, i turisti e i cittadini che da anni soffrono disagi per il passante ferroviario che rimane un’infrastruttura fondamentale per tutto il territorio. E non saranno di certo i pullman a risolvere la situazione. Chiediamo risposte immediate per i cittadini e per la città: la Regione, che aveva annunciato inaugurazioni in pompa magna, dica chiaramente cosa ha provocato il rinvio e quando i palermitani potranno rivedere i treni in funzione".