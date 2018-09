la contraffazione dei ticket e che in altre città italiane è già una realtà da tempo, ma che nel capoluogo siciliano debutterà proprio per la visita di Papa Francesco. Ad annunciarlo il neo amministratore della società Michele Cimino, che in anteprima ha mostrato il biglietto con l’effige del Pontefice.i vecchi, anche se non tutti gli autobus hanno le macchinette obliteratrici già predisposte per la banda magnetica: in pratica, la differenza non si noterà subito. “Una svolta radicale nel sistema di bigliettazione che l’Amat ha fortemente voluto – dice Cimino – sia per adeguarsi alle moderne tecnologie, sia per continuare in modo più efficace la lotta al fenomeno della contraffazione”. I biglietti avranno una banda magnetica e un ologramma e una linea di perforazione lungo la quale andrà piegato il tagliando, per poi essere obliterato. I vecchi biglietti potranno essere utilizzati entro il 30 novembre.che farà aumentare sicuramente incassi dell'Amat. Mancano infatti milioni di euro dai bilanci a causa dell'emissione e circolazione di biglietti falsi".