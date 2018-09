Un gruppo partirà da Palermo con il treno delle 7 di domani mattina per Roma Termini, altri saliranno sul convoglio a Messina, altri ancora andranno in pullman da Catania e c'è anche chi raggiungerà la capitale direttamente mercoledì in aereo. Molti biglietti sono stati acquistati grazie alla: in molti, infatti, pur non potendo essere presenti fisicamente hanno deciso di sostenere l'iniziativa.che dopo averli incontrati all'inizio di luglio e aver promesso di convocare un tavolo di confronto con le istituzioni locali, non ha più comunicato una data, nonostante, il 12 e il 13 settembre, ma i lavoratori della Usb, dei Cobas, dei Laboratori Liberi ex Sportelli multifunzionali e degli Irriducibili della Formazione professionale hanno già fatto sapere che non torneranno a casa fino a quando non avranno una data per il "tavolo di salvataggio", per quell'incontro che aveva riacceso le loro speranze per la improvvisa e inaspettata convergenza di intenzioni dei governi nazionale e regionale. Il biglietto che hanno in tasca, infatti, è di sola andata.