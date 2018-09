SIRACUSA - Chiuso il punto ristoro posto accanto al castello Maniace che quest'estate è stato al centro di una polemica dopo che alcune associazioni e il centro destra Siracusano ne chiedevano la demolizione. Il punto ristoro è sorto nella piazza d'Armi antistante il Castello Maniace che l'Agenzia del demanio ha concesso per 12 anni a un privato. L'ufficio Ortigia ha emesso un provvedimento per alcune difformità riscontrate nell'opera, rispetto alla progettazione, che revoca l'agibilità. L'azienda titolare ha già preannunciato ricorso per presentare le opportune contestazioni e non sembra intenzionato a demolire la struttura. Resta aperta invece la piazza d'Armi così come previsto dalla concessione. Una decina di giorni fa gli ispettori dell'assessorato regionale ai Beni culturali avevano accettato alcune difformità al progetto iniziale.(ANSA).