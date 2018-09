MESSINA - "E' arrivato il decreto di accredito dei 500mila euro dalla Regione per la costituzione dell'Agenzia per il risanamento". Lo ha annunciato il sindaco Cateno De Luca a margine della riunione di stamani con l'Arpa, l'Asp e l'assessore regionale Ruggero Razza in merito agli effetti inquinanti ambientali sulle baracche e, poi, in commissione bilancio, dove è in discussione il bilancio di previsione 2018. "Ringrazio la regione - ha aggiunto - per la celerità dimostrata a conferma che il Presidente Nello Musumeci e l'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone sul risanamento e sbaraccamento intendono mantenere gli impegni assunti e far recuperare alla comunità di Messina il tempo perduto. Con questo atto le somme, 500 mila euro, per l'agenzia non potranno più essere destinate ad altre finalità da parte della regione siciliana''.(ANSA).