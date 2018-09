PALERMO - Natale Puma, 45 anni, dipendente Gesap, è stato eletto coordinatore provinciale delle Rsa del comparto Società di gestione di Palermo dal direttivo provinciale della Legea Cisal, organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nello scalo Falcone Borsellino di Punta Raisi. L’elezione è avvenuta alla presenza del segretario nazionale della Legea Cisal Gianluca Colombino e di quello regionale Giacomo De Luca.“Lavorerò in stretta sinergia con la Segreteria Legea, garantendo la necessaria continuità alle azioni da sempre svolte presso lo scalo - afferma Puma - e implementando le tutele e le garanzie di tutti i lavoratori dipendenti attraverso la promozione di momenti di incontro e convegni finalizzati alla necessaria attenzione sul ruolo della Gesap nel territorio di Palermo, quale porta di accesso e volano di sviluppo per il turismo e l’economia locale. Convocherò a breve tutto i dirigenti sindacali della nostra organizzazione per approfondire le tematiche da portare al tavolo sindacale con il futuro Cda che si insedierà a breve“.