Barbara Saltamartini, che prevede lo stop alle liberalizzazioni attuate nel 2011 dal governo Monti e che istituisce l

da via Maqueda a via Libertà, la maggioranza dei commercianti non la pensa come Di Maio e c'è la convinzione che lo stop alle aperture domenicali rischi di causare un danno all'economia e, di conseguenza, ai lavoratori.

Il ddl a firma della leghista'obbligo di chiusura domenicale per gran parte delle attività commerciali, preoccupa i lavoratori del settore che temono ripercussioni sotto il profilo occupazionale.Il ddl, sponsorizzato fortemente dal vice premierche l'ha definito "un'iniziativa a sostegno del piccolo commercio e del valore della famiglia", in questi giorni approderà in commissione Attività produttive della Camera dove dovrebbe ottenere il sì della maggioranza ma intanto a Palermo si registra freddezza attorno alla proposta:"Per noi non c'è differenza, la domenica lavoriamo come gli altri giorni - raccontaresponsabile del punto vendita di un noto marchio di intimo -. Capiamo l'intento per cui è nato questo provvedimento, ma siamo convinti che possa determinare un". Lo conferma senza mezze misure anche, che dirige un negozio di pelletteria: "C'è poco da discutere. Se salta la domenica,e questo significa incrementare la precarietà. Abbiamo bisogno di questo oggi in Italia?".Parla quasi con incredulità, che è a capo di un grande negozio di abbigliamento: "Faccio questo lavoro con passione da 25 anni. Per noi, le domeniche sono sempre state lavorative.? Credo sia praticamente impossibile". Fra gli altri commercianti di borse e pelletteria, la giovane store managerva ancora più a fondo della questione, prefigurando di un "danno" per la città: "E' una cosa bellissima avere più tempo per la propria famiglia e lo ritengo legittimo. Ma qui la gente, la domenica, viene per passeggiare, per stare insieme e godersi le vie di Palermo.". Ma non solo abbigliamento e accessori., ad esempio, dirige un grande negozio di caffé e anche per lui il veto alle aperture "sarebbeche investono nel nostro paese".. "Io sono una mamma - dice Noemi - e sebbene mi piaccia passare più tempo con la mia famiglia, mi dispiacerebbe portare meno soldi a casa. L'iniziativa, seppur nobile, ci danneggerà". Anche per"cambiare i cardini di una città così abituata sarà difficile e ne risentieremo tutti".Un coro quasi unanime, insomma, che vede peròe alle sue dipendenti, che non temono ripercussioni sulla propria azienda: "Lavoriamo anche noi in una multinazionale e siamo sicuri cheNessun lavoratore sarà sacrificato". La pensa come lei anche una sua omonima, che però gestisce un negozio di telefonia: ". Un giorno di lavoro in meno non farà crollare l'economia, ma ci permetterà di stare più vicini alle nostre famiglie. Perchè, in fondo,"., con la sua presidente: "Non siamo mai stati d'accordo con la deregulation che introdusse il governo Monti. In quel caso, si creò una disparità fra i centri commerciali e le piccole attività, costringendo molte di quest'ultime alla chiusura. Il governo Conte- continua l'imprenditrice palermitana - dovrebbe fissare nuovi paletti, obbligando, ad esempio, la chiusura durante le principali festività religiose. Siamo convinti che un dialogo fra associazioni come la nostra e la politica possano trovare delle soluzioni che uniscano le esigenze di servizio e il rispetto della dignità dei lavoratori".Da Confesercenti Palermo arriva l'invito a porre rimedio alle "liberalizzazioni selvagge delle aperture" degli esercizi commerciali: “Come associazione siamo sempre stati contrari a questo fenomeno - afferma il presidente-, quindi non possiamo che essere favorevoli a norme più stringenti sulle domeniche che siano più rispettose delle piccole e medie attività. Il far west di questi anni non ha portato a niente, se non alla mortificazione di imprenditori e dipendenti - continua -. A trarne vantaggio è stata solo la grande distribuzione, nessun vantaggio per i consumatori. Siamo invece favorevoli a norme condivise che tengano in giusta considerazione le esigenze delle città turistiche e che consentano, caso per caso, di verificare la reale utilità delle aperture domenicali".