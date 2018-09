“Il tema del futuro dei precari, dei part-time ma anche la disponibilità del Fondo efficienza servizi – dice Chinnici – sono dirimenti per il buon funzionamento della macchina amministrativa e quindi per i servizi erogati ai cittadini. Nel prossimo bilancio di previsione saranno individuate le risorse necessarie, l’Aula saprà farsi trovare pronta”.

nei rapporti tra l’amministrazione Orlando e i sindacati dei dipendenti comunali: un clima che aveva portato all’indizione di assemblee in tutti i settori e che adesso saranno sospese almeno fino al prossimo 19 settembre.per preparare il terreno in vista del vertice che si terrà fra meno di dieci giorni col Professore. Un primo approccio ma che ha avuto il merito di rasserenare animi che, fino a qualche giorno fa, erano esasperati. Sul tavolo, infatti, non c’è solo la questione dei 652 lavoratori a tempo determinato che, fra qualche mese, rischiano di non veder rinnovati i contratti, ma anche il destino dei part-time e il Fondo efficienza servizi. Antonio Gentile, e rivelata da Livesicilia, di incassare un milione e mezzo di euro da 2 mila dipendenti morosi agendo sul quinto dello stipendio. Tutti elementi che, mescolati, rappresentavano una vera e propria polveriera anche in vista della visita di Papa Francesco."Già oggi pomeriggio è prevista la riunione dell'Oiv (Organismo indipendenti di valutazione, ndr) - ha detto l’assessore - che sarà utile a disporre di un concreto quadro di insieme. Gli incontri svolti hanno fatto emergere la volontà comune delle parti di affrontare le priorità in ordine alle emergenze in corso e alle questioni contrattuali aperte, nella consapevolezza degli stretti vincoli finanziari e delle disposizioni del nuovo contratto collettivo di lavoro". Le assemblee quindi saranno sospese, anche se si terrà quella dei vigili indetta per il 13 dalla Cisl: dal sindacato però fanno sapere che sarà un momento di confronto focalizzato sulla Municipale e non ci saranno problemi per la visita di Papa Francesco.ossia soldi che andranno ai comunali per implementare l’attività degli uffici: un Fondo che era stato falcidiato con il congelamento di sette milioni per i prossimi anni, come misura cautelare verso i rilievi del ministero dell’Economia. L’Oiv in questi giorni inizierà a lavorare sui conti, così da delineare un quadro completo. Per i precari, invece, bisognerà sperare nell’intervento romano. Per rinnovare i contratti dei 652 dipendenti (ex art 23 ed ex Palermo Lavora), servirà infatti un emendamento in Finanziaria o nel decreto Mille Proroghe e Orlando sta dialogando con Roma.“La pressione dei lavoratori ha costretto l’amministrazione a fare un ulteriore passo avanti verso i lavoratori – dicono in una nota congiunta Csa, Cgil e Uil - Nell’incontro l’amministrazione ha offerto concrete garanzie sulle risorse disponibili per il Fes che l’Oiv renderà disponibili alla contrattazione. Un segno, finalmente, di attenzione verso una platea di lavoratori finora accantonata dall’amministrazione. Abbiamo chiesto ampie rassicurazioni su ulteriori cifre nel Fes che, sommate a quelle già rese disponibili, riporterebbero il fondo in equilibrio per il 2018”.vigenti in tema di trasformazione e stipula di contratti da tempo determinato ad indeterminato. L’assessore ha riferito che il sindaco ha programmato una serie di incontri con le istituzioni, anche a livello nazionale. Ringraziamo la Marano per la sensibilità e la concretezza, apprezziamo l’iniziativa dell’amministrazione ma non possiamo abbassare la guardia: manteniamo lo stato di agitazione, sospendendo nel contempo tutte le ulteriori iniziative fino all’incontro del 19 settembre”.della ripresa del dialogo tra l’ente e le organizzazioni sindacali e delle rassicurazioni, fornite dall’amministrazione, sui maggiori fondi previsti nel prossimo bilancio di previsione”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo.