GALATI MAMERTINO (MESSINA) - "Il piano dei rifiuti sarà pronto entro dicembre: è questo l'impegno che il mio governo ha assunto con i siciliani. Al nostro insediamento abbiamo trovato una situazione allarmante e stiamo lavorando per porvi rimedio. La vera rivoluzione riguarda il ciclo dei rifiuti che rimarrà territoriale: la spazzatura morirà laddove è nata, ovvero nella stessa provincia". Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, intervenendo al Festival del giornalismo enogastronomico a Galati Mamertino."In Sicilia, ogni provincia ha problemi differenti che la Regione deve affrontare e risolvere. Ma se la Regione è essa stessa un problema, come fa a gestire altri problemi? Al nostro insediamento - ha aggiunto - abbiamo trovato solo macerie. La Regione, ad esempio, non ha un sistema informatico, paga 40 milioni di fitti passivi quando interi edifici di proprietà restano vuoti. E questo è solo la punta dell'iceberg. In nove mesi, stiamo rimettendo in piedi l'ente Regione, con progetti concreti che riguardano i comuni costieri, le scuole, le imprese"."Stiamo intervenendo con le ruspe per rimuovere le macerie, stiamo gettando le basi, solide, per ricostruire - ha concluso - E i primi risultati cominciano a vedersi: in questi mesi la sanità ha raggiunto la sufficienza, e non succedeva da anni, abbiamo investito sui giovani e, con le start up, abbiamo superato il Piemonte".