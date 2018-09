Per altri casi, invece, ci sono da un lato i farmacisti vincitori del concorso che sostengono di non trovare spazi adeguati e dall’altro le controperizie di altri colleghi che invece sostengono che i locali ci sarebbero. Una diatriba in cui il consiglio ha deciso di non entrare in nessun modo.

Dobbiamo garantire servizi alla popolazione, i nuovi presidi devono coprire tutto il territorio. Vogliamo dare risposte, sono fiducioso in una soluzione positiva”. “Bocceremo la proposta dell’amministrazione che è su base circoscrizionale – spiega Giulio Tantillo, capogruppo di Forza Italia - Un emendamento invece dirà che la localizzazione si farà per ambito. Se non si trovano i locali, sarà possibile allargarsi al solo ambito”.

. Dopo mesi di rinvii, riunioni e sollecitazioni, con farmacisti pronti ai ricorsi e legali sul piede di guerra, il consiglio comunale dovrebbe prelevare il Piano 2018 che prevede l’apertura di quattro nuovi punti. L’Aula è pronta a emendare la delibera, eliminando il riferimento alle circoscrizioni e inserendo una localizzazione che dovrebbe avvenire per ambito, mentre resta caldo il fronte del Piano 2014.gli uffici a valutare una collocazione diversa per le farmacie di via Basile, via Venere e Cruillas che sono, peraltro, le uniche su cui non sono arrivate controperizie.tra le vecchie e le nuove assegnazioni – dice Tony Sala, capogruppo di Palermo 2022 -per chiedere rispetto delle regole e la riduzione al minimo dei possibile contenziosi. “Individuate le sedi che effettivamente sono senza locali e propongono una soluzione verificata – scrive l’Ordine – il Comune potrebbe, senza modificare le individuazioni fatte a suo tempo, comunicare all’Asp, invocando l’eccezionalità e la straordinarietà della circostanza, che i locali specificamente elencati soddisfano l’interesse pubblico e servono le zone individuate. Potrebbe così rendersi fisiologico il contenzioso, non adottando provvedimenti che potrebbero palesemente essere attaccati nella legittimità”.e solo esso può e deve risolverlo. Le dichiarazioni de soggetti diversi possono essere condivise o meno, ma certo è che non possono in nessun modo interferire su un potere riconosciuto dalla stessa legge solo al Comune. Per i giudici amministrativi siciliani e per la normativa siciliana, il problema della individuazione delle sedi è del consiglio comunale. Di certo le farmacie vanno aperte e se non ci sono locali, come attestato nelle perizie giurate prodotte e riscontrate, occorre comunque garantirne l’apertura nel pieno rispetto del bando e della scelta fatta nella revisione straordinaria del 2014. L’unica possibilità per il consiglio comunale è quella di consentire una integrazione delle zone individuate nel 2014 fino a ricomprendere quel locale che garantisce le due condizioni della legge, senza violare il bando. Se dai riscontri fatti per singolo caso, si è appurato che non vi sono locali disponibili entro l’originario perimetro e non vi è la possibilità di concedere anche in locazione immobili pubblici o autorizzare prefabbricati, e si ha la certezza di garantire questi criteri, allora il consiglio comunale non ha motivo di impedire il soddisfacimento delle istanze degli assegnatari. Viceversa, se a queste condizioni si dovesse negare l’apertura delle farmacie assegnate, si configurerebbe gravissima violazione della legge e del bando”.