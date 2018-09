L'operazione di salvataggio dei migranti da parte della Diciotti è iniziata a largo di Lampedusa, ma è nel porto di Catania dove la nave della Marina militare è rimasta alcuni giorni in attesa dell'ordine di sbarco.

è il tema più controverso nell'inchiesta nei confronti del ministro delll'Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona aggravato. Il reato sarebbe stato commesso ad Agrigento, dunque si radica a Palermo, oppure a Catania?del Tribunale dei ministri al Palazzo di giustizia palermitano. L'argomento fa parte degli approfondimenti chiesta dalla Procura.I magistrati sorteggiati a inizio anno per fare parte del Tribunale sono Filippo Serio, Fabio Pilato e Giovanni Sidoti. In un momento in cui si parla molto di correnti della magistratura, i tre non hanno adesioni ufficiali anche se Serio viene collocato vicino ad Area (la corrente di sinistra) e gli altri due a posizioni di centrodestra (Unicost e Magistratura indipendente). Tra i colleghi si sottolinea, però, il loro rigore., ma ha un passato al Riesame. Nel 2011 il suo nome è finito in una lista nera di "amici degli immigrati" pubblicata su un sito neonazista (Stormfront). La sua "colpa" era di aver annullato l'arresto di un presunto trafficante di droga nigeriano, il quale dopo la decisione del tribunale venne rimesso in libertà. I magistrati decisero di dichiarare la nullità dell'atto in quanto l'ordinanza di custodia non era stata tradotta nella lingua dell'indagato che, pertanto, non aveva potuto comprendere il significato e quindi difendersi.Il Riesame, infatti, aveva annullato l'ordinanza di arresto emessa da Serio nei confronti di 63 presunti mafiosi agrigentini. In alcuni casi la bocciatura era dovuta al fatto che il Gip si sarebbe limitato a ripetere alcuni ampi passaggi della richiesta della Procura. Insomma, un semplice "copia e incolla". Solo che negli appelli della Procura, sicura che non ci fosse alcun difetto di motivazione da parte di Serio, i pm fecero emergere che lo stesso Riesame aveva usato il “copia e incolla”.lavora all'ufficio Gip e in passato si è già occupato da giudice tutelare di immigrazione, in particolare delle procedure che riguardano i minorenni che giungono in Sicilia non accompagnati. Nel 2016 contribuì, infatti, a quella che venne definitiva una 'rivoluzione' nella gestione dei migranti minori, con il Comune di Palermo capofila in Italia di un protocollo d'intesa, firmato in prefettura con l'allora ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Con le nuove regole, le prime in Italia, il minore straniero che arriva da solo a bordo dei barconi, viene accompagnato verso la maggiore età.La Procura aveva chiesto il fallimento della società rosanero, ma il Tribunale diede ragione a Zamparini. Il collegio era presieduto da Giovanni D’Antoni e ne facevano parte il giudice relatore Giuseppe Sidoti e il giudice anziano Raffaella Vacca.. La Procura si è limitato, e non poteva fare altrimenti, a suggerire gli accertamenti da svolgere. Innanzitutto, secondo i pm, bisognerebbe sentire il comandante della nave Diciotti, il capitano di fregata Massimo Kothmeir. L'audizione di Kothmeir rientra nel filone di indagine che mira a ricostruire la "catena di comando" e i passaggi attraverso i quali sarebbe stato attuato il blocco dello sbarco dei migranti. La lista dei possibili testi comprende anche i comandanti delle capitanerie di porto di Porto Empedocle e di Catania, il responsabile dell'ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, il capo del Dipartimento delle libertà civili, Gerarda Pantalone, e il suo vice Bruno Corda.