L'impatto si è rivelato violento, l'uomo a bordo della moto è stato scaraventato per terra e per lui è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118.. Un altro scontro si è verificato in via dei Nebrodi, all'altezza del civico 76. Anche in questo caso sono rimasti coinvolti un'auto ed un ciclomotore e si è registrato un ferito.Ad effettuare i rilievi le pattuglie dell'Infortunistica della polizia municipale, per ricostruire nel dettaglio la dinamica. Rallentamenti al traffico si sono registrati soprattutto nella zona del Foro Italico.