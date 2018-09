. E' finito in manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti Domenico Pizzurro, 24enne palermitano.l'hanno individuato durante i controlli: dopo essersi accertati dello scambio, i militari hanno bloccato il giovane e poi perquisito il suo appartamento. Nell'abitazione sono stati trovati 190 grammi di hashish, la droga era già confezionata in bustine di plastica da circa dieci dosi l'una. Trovati anche quaranta grammi di cocaina che erano suddivisi in diciotto dosi.Sequestrati, inoltre, 250 euro in contanti considerati frutto dello spaccio. Per Pizzurro sono quindi scattate le manette ed è stato trasferito al Pagliarelli. Una volta convalidato l'arresto, il giudice ha disposto i domiciliari.