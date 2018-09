. Momenti di panico per una sessantenne palermitana, finita nel mirino di due rapinatori stamattina, nella zona di Borgo Nuovo.hanno minacciato e bloccato la donna che non ha potuto fare nulla per difendersi. I due hanno portato via denaro in contanti e preziosi che si trovavano nella camera da letto. Soltanto quando hanno abbandonato l'abitazione, la vittima è riuscita a lanciare l'allarme.. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero avere immortalato l'arrivo dei malviventi. Sul posto anche gli uomini della Scientifica, a caccia di elementi utili alle indagini.