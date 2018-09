E' questa la testimonianza portata dal

" alla missione "Speranza e Carità" di Palermo. L'incontro è avvenuto nella missione di via Decollati di Biagio Conte, dove si stanno svolgendo alcune iniziative, in vista della visita di Papa Francesco, prevista per sabato 15 settembre.

La storia del "sindaco santo" come testimonianza di fede e solidarietà.L'associazione è nata due anni fa a Nizza di Sicilia e collabora con la più antica fondazione "Giorgio La Pira", che ha sede a Firenze, città di cui il politico siciliano fu sindaco. Dal 2016 a oggi, si è occupata di promuovere progetti "di solidarietà concreta", come li ha definiti lo stesso. Qui, infatti, c'è bisogno di infrastrutture che permettano di svolgere attività socialmente utili, come la produzione del pane".Prima della proiezione di un lungometraggio, con testimonianze sulla vita del politico democristiano di origini siciliane, il presidente si è intrattenuto a parlare degli obiettivi a lunga scadenza fissati dal movimento: "Oggi in Sicilia esistono tantissime associazioni legate alla memoria del sindaco santo,e altrettante sono quelle che operano in nome di Luigi Sturzo.con tutte loro. La fede, infatti, ci insegna a vivere nella collaborazione e lavorare assieme ci permetterà di raggiungere più agevolmente i nostri obiettivi".: "Non dico per forza un partito, ma mi piacerebbe avessimo una struttura unitaria, che dialoghi direttamente con le istituzioni".(stando ai recenti sondaggi), afferma: "Su alcune cose possiamo anche essere d'accordo, ma su molte altre devo dissentire. Noi crediamo nel messaggio della chiesa contemporanea e diSull'accoglienza - ad esempio - dovremmo essere più solidali verso il prossimo, ma anche aiutare chi soffre nei rispettivi paesi di origine. Insegniamo loro a praticare l'agricoltura, così che possano essere utili qui e riportare civiltà in patria. In tutto questo - conclude il presidente -, è necessario dare risposte contestualmente ai ragazzi italiani, affinché non si sentano loro obbligati a migrare altrove".