PALERMO - La polizia municipale ha rimosso una struttura in metallo utilizzata per la vendita esterna di giocattoli in via Ernesto Basile a Palermo. Una donna C.G. di 64 anni, titolare del negozio, è stata denunciata per occupazione del suolo pubblico. Restituiti alla collettività oltre 150 metri quadrati di sede stradale e marciapiede occupati da anni abusivamente.