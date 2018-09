ROMA - "Faccio in modo che le navi non arrivino. Se risuccedesse rifarei esattamente quello che ho fatto, mettendo in sicurezza donne, bambini e malati". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde ad una domanda su un'eventuale nuovo caso Diciotti durante la registrazione della puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera. "Se vogliono indagarmi ancora lo facciano ancora", conclude.(ANSA).