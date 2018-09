La segnalazione è avvenuta ad opera di una donna la quale, durante una passeggiata all’interno del suo terreno, si è accorta della presenza di ossa sparse in tre diversi punti del suolo. A fronte dell’insolito ritrovamento, la donna ha richiesto l’intervento di una pattuglia della sezione volante, tramite sala operativa della Questura di Caltanissetta, che ha proceduto ai primi accertamenti. Sul posto si sono recati immediatamente i poliziotti della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e il Pubblico Ministero di turno, dr Davide Spina, per una prima ricognizione dei luoghi, il sequestro della zona interessata al ritrovamento e l’avvio delle indagini. Stamattina, l’intervento del Medico legale ha dissipato ogni dubbio circa la riconducibilità ad un essere umano dei resti ritrovati. Sono in corso le indagini per risalire all’identità della persona e alle cause della sua morte che, allo stato attuale, sono da ritenersi naturali.