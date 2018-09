A piazza XIII vittime gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico hanno individuato una Fiat Multipla guidata da un cinquantanovenne che, con due turisti olandesi a bordo, si dirigeva dal porto alla struttura alberghiera dove avevano preso alloggio.

In via Lincoln invece, è stata fermato un altro tassista abusivo trentaquattrenne, mentre con la sua Fiat Multipla stava trasportando due turiste tedesche al porto.

Entrambe le vetture sono state sequestrate e ai due tassisti abusivi è stata ritirata la patente di guida e la carta di circolazione dei rispettivi veicoli.

Con quest’ultimo intervento, sono cinque i veicoli sequestrati, quattro Fiat Multipla ed un Opel Zafira, utilizzati senza licenza per il servizio taxi; di gran lunga è la Multipla l'auto scelta dai tassisti abusivi perchè è omologata per cinque persone oltre il conducente e dispone di un ampio bagagliaio.

Continueranno senza soste nei prossimi giorni, i controlli predisposti dal Comandante Gabriele Marchese per arginare il fenomeno del trasporto abusivo, nel rispetto della norme del codice della strada, a tutela sia dei turisti in visita in città che degli operatori del settore.

PALERMO - Gli agenti della Polizia Municipale hanno sequestrato ieri due taxi abusivi, rispettivamente in piazza XIII Vittime ed in via Lincoln.