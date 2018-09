Succede a Trabia, comune di diecimila anime in provincia di Palermo, che si prepara ai tradizionali festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, patrono della città. La festa avrà luogo dal 21 al 24 settembre, ma l'amministrazione ha deciso di non stanziare alcuna somma per l'evento. A farsi carico delle spese saranno gli stessi amministratori: il sindaco Leonardo Ortolano e i quattro assessori hanno deciso di versare interamente la propria identità per questa causa.Non si chiudono i bilanci, non si possono fare spese extra e amministrare diventa sempre più difficile. Per questo - prosegue Ortolano - abbiamo deciso di compiere questo gesto simbolico. Non è la prima volta che accade: in tre anni sono state diverse le occasioni in cui sia io sia i miei assessori o lo stesso presidente del consiglio comunale abbiamo rinunciato a qualcosa per realizzare eventi e iniziative sul nostro territorio". Gli stipendi di sindaco e assessori si andranno a sommare ai soldi raccolti fra le offerte dei cittadini, delle attività commerciali e al contributo offerto dalla Parrocchia "Santa Petronilla".In passato, i primi a farlo, in Sicilia e in tutta Italia, sono stati i consiglieri comunali e gli amministratori del Movimento 5 stelle, mentre oggi è una scelta adottata da molti altri in maniera trasversale. Soltanto due mesi fa, ad esempio, il neo sindaco di Siracusa Francesco Italia comunicava la scelta di tagliarsi una parte di stipendio (stesso discorso per la sua giunta), e destinare le somme ricavate alle politiche sociali.