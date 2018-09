Lo intontiva con la droga, cocaina e hashish, e poi abusava sessualmente di un 15enne, di origine romena. L'uomo, un 53enne, originario del Venezuela, conosciuto da tutti come un senza dimora, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, pur vivendo per la maggior parte del tempo in strada, ha una abitazione dove risulta domiciliato e all'interno della quale i carabinieri hanno trovato cocaina e hashish, giochi erotici e due telefoni cellulari contenenti foto e filmati pornografici. E' stato il ragazzo a raccontare tutto ai genitori che hanno presentato denuncia ai carabinieri.La scorsa settimana il papà del 15enne ha fatto irruzione nella abitazione del venezuelano, che era in compagnia del figlio, e lo ha picchiato: è stato in quel momento che il ragazzino, messo alle strette, ha detto quanto accadeva realmente fra quelle mura e ha raccontato della droga e dei rapporti sessuali. Gli investigatori hanno accertato che l'uomo induceva il minorenne ad assumere droga per inibirne le proprie capacità di reazione.(ANSA).