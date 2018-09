involucri termosaldati con cinquanta grammi di cocaina pura ed un bilancino di precisione. Per Bruno, dopo la convalida dell'arresto, sono scattati i domiciliari. Nella zona, un altro uomo è finito in manette, Domenico Pizzurro di 24 anni.

Il ragazzo, oltre ad essere stato fermato in flagranza mentre cedeva una dose di droga, è stato trovato in possesso di 190 grammi di hashish, già confezionati in bustine di plastica da circa dieci dosi ognuna, e di oltre quaranta grammi di cocaina, tra cui diciotto dosi già suddivise e pronte per il commercio. Anche il 24enne è stato sottoposto ai domiciliari.

E' stato arrestato un 55enne palermitano, già noto alle forze dell'ordine. Si tratta di Antonino Bruno, nella quale abitazione i carabinieri Alterello di Baida hanno trovato la droga.