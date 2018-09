La procedura di vendita è visibile qui ed è in scadenza proprio oggi. La procedura on line permette la massima trasparenza all'utente e anche al venditore, in questo caso la curatela fallimentare di Mosaicoon. Domani, dalle 15 alle 17 si aprirà l’asta telematica vera e propria, sempre sul portale Industrial Discount a partire dalle offerte irrevocabili di acquisto ricevute. ed è in scadenza proprio oggi. La procedura on line permette la massima trasparenza all'utente e anche al venditore, in questo caso la curatela fallimentare di Mosaicoon. Domani, dalle 15 alle 17 si aprirà l’asta telematica vera e propria, sempre sul portale Industrial Discount a partire dalle offerte irrevocabili di acquisto ricevute.

La casa d'aste on line romagnola, sbocciata anch'essa come start-up, si ritrova dunque oggi a vendere una delle 'viral media company' più di successo dell'ultima decade. Fondata nel 2009, Mosaicoon era cresciuta di anno in anno occupandosi della creazione e vendita di contenuti video digitali per campagne pubblicitarie. Tra i suoi clienti e partner figuravano colossi del calibro di Walt Disney e Land Rover, McDonald’s e tanti altri. Un portfolio di primissimo piano per una start-up che in dieci anni ha bruciato tutte le tappe. Ma proprio tutte. Raggiungendo anche fatturati milionari e la bellezza di 120 dipendenti prima di chiudere i battenti a fine giugno. Nonostante i finanziamenti ottenuti in venture capital, la start-up – divenuta anche simbolo del riscatto dei giovani del Sud, dal momento che il suo fondatore era un 26enne palermitano – non è riuscita a spiccare il volo e a compiere quel salto che le avrebbe permesso di passare da media a grande impresa. Ora il ramo d'azienda, comprensivo di marchio, marchi registrati, brevetti, domini web, contratti e rapporti di lavoro dipendente, è in vendita ed è proprio It Auction a gestire la procedura che prevede, per conto della curatela, la raccolta di offerte irrevocabili di acquisto.