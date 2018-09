"Da qui non ci muoviamo fino a quando non abbiamo una data ufficiale del tavolo promesso dal ministro Luigi Di Maio lo scorso 13 luglio", dicono. Sono una decina, più o meno, di ex lavoratori della Formazione professionale siciliana, una delegazione di lavoratori della Usb, dei Cobas, dei Lavoratori Liberi ex Sportelli multifunzionali e degli Irriducibili della Formazione professionale in rappresentanza di circa otto mila persone rimaste in Sicilia col fiato sospeso."Andremo per cortesia istituzionale - dicono - ma noi vogliamo incontrare Di Maio e non interromperemo la protesta fino a quando non ci sarà una convocazione ufficiale di istituzioni locali, sindacati e lavoratori. Vogliamo una data precisa".Dopo l'incontro di luglio con il ministro del M5s, seguito a un primo sit in in trasferta nella Capitale, e dopo l'apertura del presidente della Regione Nello Musumeci, che ha scritto per ben due volte a Di Maio chiedendo notizie del tavolo di confronto promesso, i lavoratori avevano sperato in una risoluzione della loro vertenza, quanto meno nella possibilità di delineare un percorso da seguire per uscire da quella che Musumeci ha definito "una crisi che, per dimensioni e carattere emergenziale trascende gli ambiti di intervento del governo regionale". Ma ad oggi ancora nessuna convocazione è arrivata. Così, dopo una raccolta fondi tra colleghi e non, una delegazione di lavoratori si è ritrovata a Roma, dopo un lungo viaggio in treno e nonostante l'autorizzazione per il sit in riguardi soltanto oggi e domani non hanno intenzione di andare via prima di avere in tasca quella data. E alcuni di loro hanno anche cominciato un nuovo sciopero della fame.E non solo, come prospettato inizialmente, con una soluzione che riguardi soltanto gli ex dipendenti degli sportelli multifunzionali, riqualificati per lavorare nei centri per l'impiego nei servizi per le politiche attive del lavoro, piano che già esiste: la soluzione richiesta dai lavoratori deve riguardare tutto il settore.