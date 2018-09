Inoltre piazza Kalsa, corso Calatafimi (corso Alberto Amedeo-corso Vittorio Emanuele), via del Bastione, piazza Vittoria, piazza San Giovanni Decollato, via Sclafani, via Novelli.

Sospese le piste ciclabili in via Libertà.

Un piano messo a punto dal Comune e aggiornato più volte, anche su indicazione della Questura, per garantire la sicurezza del Pontefice ma anche delle 100 mila persone attese per sabato 15 settembre.e optare per i mezzi pubblici. Una scelta non sempre facile, visto che a sorpresa non è stata ordinata la chiusura delle scuole pubbliche e private. Viale Regione siciliana resterà aperta, proprio per consentire alle auto di muoversi con il centro e il lato mare interdetti.Contrariamente a quanto annunciato in un primo momento, lo stop al traffico scatterà alle quattro del mattino e durerà fino alle 19 di sabato e varrà anche per le traverse a valle e a monte., Foro Umberto I, piazza Vincenzo Tumminello, Piano di Sant’Erasmo, piazza Tonnarazza, via Ponte Di Mare, via Messina Marine (tratto compreso tra via Salvatore Cappello e via Ponte di Mare ), via Tiro a Segno, piazza Tiro a Segno, Corso Dei Mille (tratto Tiro a Segno-Decollati), piazza Decollati, via Decollati, corso Dei Mille (tratto Lincoln-Torrelunga), via San Giovanni Di Dio, rotonda Norman Zarcone, via Germanese, via Brancaccio, via San Ciro, via Salvatore Cappello, viale Dei Picciotti, viale Amedeo D' Aosta, piazzale Anita Garibadi, via Stefano Canzio, via Lincoln, piazza Giulio Cesare, via Roma (tratto Giulio Cesare-Cavour), via Vittorio Emanuele, piazza Vittoria (a partire da via Generale Cadorna), via Matteo Bonello, via delle Scuole, piazzetta Sett’Angeli, via Simone da Bologna, via dell’Incoronazione, via Gioeni, via Fustaca, via Gioiamia, via Gianferraro, viazza Peranni, piazza Papireto, via Papireto, piazzetta Porta Guccia, piazza del Noviziato, via del Noviziato, corso Alberto Amedeo (carreggiata lato mare), piazza Vittorio Emanuele Orlando, corso Finocchiaro Aprile.via Aragona, via Stabile (via Ruggero Settimo-piazza San Francesco di Paola), piazza Giovanni Amendola, via Paternostro, via Brunetto Latini, via D’Acquisto, via De Spuches, via Sammartino (tratto Amendola-Dante), via Dante (tratto Virgilio-Castelnuovo), via Principe Di Villafranca (tratto Sant' Oliva-Siracusa), via Siracusa, via Della Libertà (tratto Crispi/Mordini-Ruggero Settimo), via Emerico Amari (tratto Ruggero Settimo-Roma), via Scinà (tratto Don Sturzo-La Lumia), via Turati, via Ruggero Settimo (tratto Castelnuovo-Stabile)., via La Masa, via Gravina, via Principe di Belmonte (Crispi-Miraglia), via Stabile (Crispi-Miraglia), via Fonderia Oretea, via Onorato, via Guardione, via Tavola onda, piazza Tarzanà, via Matera, via Butera, via Torremuzza, via Bivona, via Ferraris, via Patti, via Archirafi, via Oreto (via Maestri del Lavoro-via Decollati), via Fazzello, piazza Cupani, via Brancaccio-Germanese, via Ciprì, cortile Lombino, via Pennino, via Balsamo, via Roma (Stazione-Cavour).Di fronte al teatro gli eventi inizieranno venerdì 14, con uno spettacolo in piazza, per poi proseguire il sabato con, alle 17, l’arrivo del Santo Padre. I divieti sono già partiti alle sei della mattina di martedì e riguardano un po’ tutta la zona. La chiusura al traffico riguarda via Amari (piazza Ruggero Settimo-via La Lumia), via Ruggero Settimo dalla piazza a via Stabile, piazza sant’Oliva, via Villafranca, via Amella, via Folengo, via dello Spezio, già interdette.via Libertà fino a piazza Croci (centrale e laterali), via Amari fino a via Roma, via Turati, via Daita, corso Scinà, via Archimede, via Castriota, via delle Croci. E ancora via Carducci, via Messina, via Agrigento, via Trapani, via Catania e via Caltanissetta da via Libertà fino a via XX settembre, via Garzilli tra via Messina e via Dante., via Parisi, via Ferrara, via Marconi, via Messina, via Romano, via De Spuches, via Trapani, via Leto, via Turrisi Colonna, via Sellerio, via Siracusa, via Garzilli, via XX Settembre, via Siracusa, via Archimede, via Trapani, via Messina, via Parisi, via Ricasoli, via Mazzini, via Quintino Sella, via Torreaesa, via Craducci, via Gallo, via La Lumia, via Scinà (Sturzo-La Lumia), via La Lumiua, piazza Sturzo, via Amari, via via Garzilli, via Paternostro, via Sant’Oliva, via Principe di Belmonte, via Vico, via Di Stefano, piazzetta Bagnasco, via Ruggero Settimo.Da giovedì a sabato, i residenti in centro in possesso di un pass per le strisce blu potranno parcheggiare anche nelle aree limitrofe. Il provvedimento riguarda le zone Amat P3, P5 e P6 e le zone Apcoa P4 e P20.Ci saranno alcuni grandi punti in cui si potrà lasciare l’auto e da cui muoversi con le navette Amat: Basile, cittadella universitaria di viale delle Scienze, Emiri e Roccella. Saranno adibite a parcheggio per i pullman anche le caserme Tukory, Cascino, Turba e Generale Di Maria, che lasceranno i pellegrini a Sant’Antonino (Stazione Centrale). Al termine dell’incontro al Politeama con i giovani, i pullman riprenderanno i fedeli in via Roma.Da Basile ci saranno le navette fino alle 15 per la Stazione Centrale (e quindi Foro Italico) e dalle 15 alle 20 per il Politeama; da Emiri fino alle 15 per piazza San Domenico e dalle 15 alle 20 per il Politeama. Dal Forum, a Roccella, fino alle 15 per la Stazione Centrale.