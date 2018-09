Gli agenti dell'ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico l'hanno inseguito e poco dopo bloccato in via Giuseppe Di Vittorio, nella zona di Brancaccio.. Addosso, infatti, il giovane aveva una busta di plastica con diciassette involucri di crack: erano nascosti nei boxer., ritenuti frutto dello spaccio. Sequestrato anche un cellulare. Si tratta dell'ennesimo sequestro di crack nella zona periferica della città, le indagini sono tuttora in corso.