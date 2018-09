E' morta così Barbara Fettolini, una donna di 38 anni dopo un chilometro dal casello di ingresso a Milano sull'autostrada A8 detta "dei Laghi". Le bambine, fortunatamente illese, hanno assistito all'incidente.

Tre persone - una donna di 37 anni e due uomini di 32 e 54 anni - sono rimaste ferite nel tamponamento. Sul posto sono stati inviati anche i vigili del fuoco.

Tamponata da un'auto in autostrada, fa testacoda e finisce in senso inverso sulla carreggiata. Quindi, la donna alla guida è scesa dall'auto per mettere in sicurezza le due figlie piccole, di uno e 5 anni, ma è stata travolta da un'auto che sopraggiungeva.