TRAPANI - Davide Cignani, 30 anni, è morto nella notte in un incidente stradale in via Fardella a Trapani. Il giovane, pizzaiolo in un noto locale, in sella ad una Suzuki, per cause in corso di accertamento, all'altezza dell'incrocio con via Matera, si è scontrato con un'auto. Nonostante indossasse il casco è morto per le gravi lesioni riportate nell'impatto.(ANSA).