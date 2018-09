PALERMO - Era stata investita in via Archimede a Palermo il 23 luglio scorso da un motociclista che è poi fuggito. Giuseppa Giordano, 71 anni, è morta oggi nell'ospedale Villa Sofia dove era stata ricoverata in rianimazione. Sono in corso indagini da parte della sezione infortunistica della polizia municipale per risalire all'investitore che sarà denunciato per omicidio stradale.(ANSA).