ondanno questo genere di azioni violente, da chiunque provengano, ma per fortuna nel nostro paese non si erano mai verificate".

. Momenti di paura a San Cipirello, in provincia di Palermo, dove un rumeno di 41 anni è stato bloccato e poi arrestato con non poche difficoltà dai militari della stazione locale.Di fronte ai carabinieri l'uomo di è dimenato, cercando con tutte le sue forze di divincolarsi. Una volta finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale e getto pericoloso di cose, è stato giudicato per direttissima e il giudice ne ha disposto i domiciliari.- la nostra comunità rumena è perfettamente integrata e contribuisce quotidianamente alle attività. Abbiamo accertato che il 41enne era arrivato da Palermo e da due giorni girovagava in paese, qualcuno l'ha notato anche sulle panchine dove ha dormito. Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto, c