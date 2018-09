Ne sapremo di più quando riceveremo gli atti. Finora siamo stati informati telefonicamente. Se davvero, come sembra, c'è un collegamento con il caso della Diciotti è certo che c'è stata una polemica accesa nei contenuti e nelle forme. Il pericolo è che qualunque persona poco raccomandabile o esaltata può prendere iniziative del genere".

: è una delle frasi, scritte con un pennarello nero, nella lettera di minacce spedita al procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, contenente anche un proiettile militare.l'organizzazione paramilitare clandestina vicina ad ambienti dell'ultradestra. La lettera è stata recapitata al quinto piano di via Mazzini, sede della Procura. Nella missiva si fa riferimento al caso della nave Diciotti bloccata per diversi giorni prima di consentire ai migranti di sbarcare nel porto di Catania. Il primo a indagare è stato Patronaggio che ha poi trasmesso le carte ai colleghi della Procura di Palermo e da qui al Tribunale dei ministri."C'è una spirale - ha commentato il procuratore Amedeo Bertone - che si innesca quando si alzano i toni, bisogna evitare di farlo perché c'è sempre in giro un pazzo che rischia di entrare in azione".Bertone, rispondendo a Livesicilia, non lo indica per nome, ma è anche al ministro dell'Interno che fa riferimento: "sono stati eseguiti dai carabinieri di Agrigento.