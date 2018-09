PALERMO - Un lungo elenco di presunti spacciatori si muoveva per le strade di Ballarò. Dal ventenne Salvatore Giuseppe Ribaudo, che tutti chiamano "Peppa Pig", all'ottantacinquenne Raffaele Cardella.

“Apriva” il magazzino-deposito di droga in via Porta di Castro alle 6:30 per servire i primi clienti. Alcuni indossavano gli zaini e vista l'ora è certo che si trattasse di studenti che frequentano le scuole della zona. Poi, via via arrivavano gli altri spacciatori che hanno goduto dell'appoggio dei residenti del quartiere. “Fairo, fairo”, si sentiva urlare all'arrivo delle forze dell'ordine. Era una parola convenzionale, il segnale che dovevano fare sparire la droga.