Gli interessati dovranno inviare tramite mail una copia del proprio curriculum vitae (in italiano o in inglese) e una lettera motivazionale in inglese, all'indirizzo cv@informa-giovani.net, con oggetto "Candidatura staff 2018". Per le proposte ci sarà tempo fino alle 23:59 del 30 settembre. E' possibile richiedere ulteriori informazioni, rivolgendosi alla stessa associazione, scrivendo a info@informa-giovani.net.

PALERMO - In arrivo opportunità di lavoro, con. Il network europeo che si occupa di formazione, volontariato e mobilità internazionale. I candidati scelti avranno un contratto part-time e affiancheranno l'attuale gruppo di lavoratori e volontari, nella gestione delle attività associative.Agli aspiranti formatori non sarà richiesto alcun titolo di studio, ma la selezione avverrà in base all'esperienza pregressa, nell'ambito della creazione, gestione e rendicontazione di progetti. Maggiore attenzione ai curriculum di chi ha svolto attività all'interno di programmi come "Erasmus+", REC ("Diritti, uguaglianza e cittadinanza") o EFC ("Europa per i cittadini"). Richieste anche la conoscenza della lingua inglese -scritta e parlata - almeno a livello B2 e degli applicativi Office, in particolare Excel. Avranno maggiori chance di essere selezionati i candidati disponibili ad orari flessibili, a spostarsi in Italia e all'Estero e quelli in posseso della patente di guida B.Dopo il colloquio finale, i tre curriculum scelti affronteranno un periodo di prova fra novembre e gennaio, durante i quali riceveranno un compenso di. Terminata questa prima fase, la persona che verrà assunta a tempo indeterminato riceverà mensilmente fra i