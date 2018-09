- Mentre Palermo si prepara alla visita di Papa Francesco di sabato 15 settembre, in via Libertà prosegue il lavoro di pulizia svolto dagli operatori della Reset, tanto da farla apparire quasi 'a specchio'. E uno potrebbe pensare: puliscono per il viaggio del Santo Padre...secondo quanto dicono gli operatori: “E’ un intervento di pulizia e potatura svolto periodicamente”. Il Pontefice, oltretutto, dalla stazione centrale, percorrerà via Roma svoltando su corso Vittorio Emanuele sino alla Cattedrale, secondo il programma previsto, non attraversando, dunque, via Libertà. Che, in ogni caso, quando è pulita, è una... benedizione.